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Сегодня, 15:39

Президент «Оренбурга» доволен работой главного тренера Деограсии

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил выступление команды на старте нового сезона РПЛ.

«С новичками у нас все хорошо. Мне нравится микроклимат, который есть в коллективе. У всех есть желание играть, образовалась здоровая конкурентная среда. Уверен, что у нас все будет в порядке. Довольны ли работой Деограсии? У нас нет никаких претензий к главному тренеру», — цитирует Еремякина Metaratings.

51-летний Давид Деограсия работает в структуре «Оренбурга» с марта 2023 года. В августе того же года испанский специалист возглавил основную команду после отставки Иржи Ярошика. Под руководством Деограсии «Оренбург» занял 12-е место в РПЛ по итогам сезона-2023/24.

«Оренбург» после двух стартовых туров чемпионата России набрал 4 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице. В 3-м туре команда сыграет на выезде против ЦСКА, матч состоится 4 августа, начало в 15.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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