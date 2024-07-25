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Сегодня, 20:46

Президент «Оренбурга» Еремякин: «Переход Воробьева в «Локомотив» — успешный трансфер»

Руслан Минаев
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал трансфер нападающего Дмитрия Воробьева в «Локомотив».

— Это успешный трансфер, — цитирует Еремякина «РБ Спорт». — У него были прописаны отступные, а «Локомотив» заплатил даже больше. Так договорились. На него был спрос, его мог забрать «Краснодар». А спрос рождает предложение.

— Насколько знаю, он мог уйти от вас еще раньше — год назад.

 — Да, вы верно говорите. По нему было много предложений. Мы благодарны футболисту, что он у нас еще поиграл, помог сохранить команду в РПЛ. Дима во всех отношениях хороший футболист, человек слова и дела. Он очень хорошо относился к клубу, мы ему отвечали тем же. Отработали почти четыре года вместе. Думаю, он покинул «Оренбург» с чувством благодарности к клубу.

26-летний Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» в летнее трансферное окно, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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