Президент «Оренбурга» Еремякин: «Переход Воробьева в «Локомотив» — успешный трансфер»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал трансфер нападающего Дмитрия Воробьева в «Локомотив».

— Это успешный трансфер, — цитирует Еремякина «РБ Спорт». — У него были прописаны отступные, а «Локомотив» заплатил даже больше. Так договорились. На него был спрос, его мог забрать «Краснодар». А спрос рождает предложение.

— Насколько знаю, он мог уйти от вас еще раньше — год назад.

— Да, вы верно говорите. По нему было много предложений. Мы благодарны футболисту, что он у нас еще поиграл, помог сохранить команду в РПЛ. Дима во всех отношениях хороший футболист, человек слова и дела. Он очень хорошо относился к клубу, мы ему отвечали тем же. Отработали почти четыре года вместе. Думаю, он покинул «Оренбург» с чувством благодарности к клубу.