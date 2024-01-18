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РПЛ

Сегодня, 21:01

Президент «Оренбурга» Еремякин не исключил, что клуб продолжит зимнюю трансферную кампанию

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что новые приобретения будут зависеть от судьбы других игроков в команде.

«Будут еще трансферы? Это от многого зависит, точно не могу сказать. Мы планируем, но все зависит от варианта развития тех или иных событий. Мы для себя трансферное окно не закрываем, смотрим игроков. Могут быть какие-то варианты, связанные с тем, что кто-то может уйти, или возникнут другие ситуации. Будем принимать решения, зависимо от того, как это будет выглядеть. Сейчас нет определенного решения по комплектации состава», — цитирует Еремякина Metaratings.ru.

После 18 туров «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 15 очками. Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в начале марта.

Источник: https://metaratings.ru/news/prezident-orenburga-eremyakin-ne-isklyuchil-prodolzheniya-zimnei-transfernoi-kampanii-325152/
Футбол
ФК Оренбург
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