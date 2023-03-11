Президент «Оренбурга» Еремякин отметил, что команда попытается завершить сезон РПЛ в пятерке

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб попытается попасть в пятерку лучших в чемпионате России по итогам текущего сезона.

«Считаю, пока рано давать оценки — мы работаем на усиление игры команды. В первом круге, как считается, мы зависели от Владимира Сычевого (Писарского) — он действительно много забивал и помогал команде. Сейчас она перестраивается, но не все идет так, как мы бы хотели — ряд ведущих футболистов травмированы. Вышли ребята, которые ранее получали мало игрового времени, но проявили себя они достойно. Мы первую часть сезона закончили на седьмом месте. Перед командой стоит задача попытаться подняться выше, возможно, заскочить в пятерку. Считаю, что если все будет нормально, такой вариант возможен», — приводит ТАСС слова Еремякина.

На данный момент «Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.