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Еремякин: «Вряд ли Кутепов будет интересен «Оренбургу»

Мария Гусева
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о возможном интересе к защитнику Илье Кутепову.

«Есть ли в списке «Оренбурга» на усиление Кутепов? Вряд ли он нам будет интересен, — цитирует Legalbet.ru Еремякина. — У нас свой путь. Из-за его возраста? Нет, просто у нас свой путь. Расшифровать, что значит «свой путь»? Ну, мы идем своим путем. Мы же вам в прошлом году открыли аргентинцев».

6 июня «Торпедо» объявило об уходе Кутепова. В текущем сезоне защитник провел 9 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

В сезоне-2022/23 «Оренбург» занял 7-е место в чемпионате России, набрав 46 очков.

Источник: Legalbet.ru
Илья Кутепов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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