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Сегодня, 19:12

Президент «Оренбурга» Еремякин подвел итоги года: «Ситуация тяжелая, но проблемы знаем»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» подвел итоги 2024 года для команды.

«Пока у нас ситуация тяжелая. Проблемы абсолютно точно знаем. Их понимает как руководство клуба, так и тренерский штаб. Сделаем все возможное, чтобы в весенней части чемпионата исправить ситуацию. У нас есть единодушное понимание», — сказал Еремякин «СЭ».

8 декабря «Оренбург» на выезде уступил «Ахмату» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ и потерпел шестое поражение подряд. Команда с 8 очками финишировала на последней, 16-й позиции в чемпионате России по итогам первой половины сезона.

РПЛ
ФК Оренбург
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