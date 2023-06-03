Президент «Оренбурга» Еремякин: «Оценка за сезон — четыре с половиной и еще с плюсом»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об итогах сезона.

«Нормальная игра, нормальный результат клуба, нас можно поздравлять с рекордом клуба по набранным очкам в РПЛ. Итоги сезона будем подводить, когда остынем, потом уже сформируем свое отношение. Оценка? Я бы сказал — четыре с половиной и еще с плюсом. Могли быть и выше, но результат хороший», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

В 30-м туре РПЛ, который прошел 3 июня, «Оренбург» обыграл «Динамо» (3:0). Оренбуржцы заняли седьмое место по итогам чемпионата, набрав 46 очков.