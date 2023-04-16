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Сегодня, 16:22

Президент «Оренбурга» — о поражении от «Локомотива»: «Счет не по игре, но результат на табло»

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:4) в 23-м туре РПЛ.

«В начале встречи были моменты, которые не смогли реализовать. Пропустили не совсем обязательные голы, после этого игра пошла не по нашему сценарию. Счет не по игре, но результат на табло. Претензий к команде и игре нет. Тренеры проанализируют ошибки. Будем работать дальше», — сказал Еремякин «СЭ».

«Локомотив» поднялся на десятую строчку в турнирной таблице (28 очков). «Оренбург» занимает 8-е место с 33 очками.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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