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Президент «Оренбурга» о премиальных за победу над «Спартаком»: «Есть определенные договоренности с Личкой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, предусмотрены ли для команды повышенные премиальные в случае победы над «Спартаком».

«Предусмотрены ли двойные премиальные за победу над «Спартаком»? У нас с Личкой есть определенные договоренности на этот счет. Это вопрос только наших договоренностей. Никаких решений не принято. Пока об этом речи не идет. Нужно сначала добиться результата, а потом об этом говорить», — сказал Еремякин «СЭ».

Матч «Оренбург» — «Спартак» пройдет 18 марта в 12:00 по московскому времени

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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