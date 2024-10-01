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Сегодня, 13:10

Президент «Оренбурга» Еремякин согласен с данными о снижении интереса к футболу

Руслан Минаев
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о снижении интереса к футболу, согласно опросу ВЦИОМа.

«Тенденцию уменьшения числа постоянных болельщиков и увеличение числа равнодушных к футболу мы в «Оренбурге» видим. И все это исходя из посещаемости нашего стадиона. То, что интерес к футболу стране и нашем регионе падает, ощущается. Мы не социологи, но, к сожалению, такая негативная тенденция есть», — цитирует Еремякина Sport24.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период увеличилась с 43 до 77 процентов. Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Источник: Sport24
РПЛ

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