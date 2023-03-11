Президент «Оренбурга» Еремякин: «Пусть Обухов конкурирует, пусть добивается права на выход в основном составе»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал возвращение на поле нападающего команды Владимира Обухова.

«У Обухова была травма, поэтому в предыдущем матче он участия не принимал. Но в игре с «Сочи» он вернулся, вышел на замену. Основной состав? У нас там в любом случае конкуренция, есть еще Оганесян. Посмотрите, как играл Башич. Плюс не было Марина. Пусть конкурирует, пусть добивается права на выход в основном составе. Кто способен решать задачи клуба, тот будет играть», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

В матче 19-го тура против «Сочи» (0:4) 31-летний форвард получил 14 минут игрового времени. Эта игра стала для Обухова первой в текущем сезоне после завершения дисквалификации, связанной употреблением допинга.