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Президент «Оренбурга» Еремякин: «Пусть Обухов конкурирует, пусть добивается права на выход в основном составе»

Алина Савинова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал возвращение на поле нападающего команды Владимира Обухова.

«У Обухова была травма, поэтому в предыдущем матче он участия не принимал. Но в игре с «Сочи» он вернулся, вышел на замену. Основной состав? У нас там в любом случае конкуренция, есть еще Оганесян. Посмотрите, как играл Башич. Плюс не было Марина. Пусть конкурирует, пусть добивается права на выход в основном составе. Кто способен решать задачи клуба, тот будет играть», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

В матче 19-го тура против «Сочи» (0:4) 31-летний форвард получил 14 минут игрового времени. Эта игра стала для Обухова первой в текущем сезоне после завершения дисквалификации, связанной употреблением допинга.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-pust-obuhov-konkuriruet-pust-dobivaetsya-prava-vy-jti-v-osnovnom-sostave/
Владимир Обухов
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