Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что клуб готов к использованию системы Fan ID

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что стадион «Газовик» готов к введению системы Fan ID.

«Были тестовые испытания, на сегодня прошли проверку всех соответствующих органов, в том числе, и столичных. Никаких тревожных сигналов не поступало. Мы полностью готовы, системы смонтированы. Какие-то доработки требуются, но у нас есть еще половина месяца, все закончим. Проблем нет», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.