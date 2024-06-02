Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что переговоры по Воробьеву напоминают ему «собачьи свадьбы»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на ситуацию форварда Дмитрия Воробьева. В СМИ писали, что его хотят приобрести московские клубы.

— Официальное предложение — это письменно сформулированная позиция того или иного клуба, направленная в наш адрес. Таких документов в «Оренбурге» нет.

— Но разговоры с другими клубами по нему есть?

— Скажу грубо — переговоры напоминают мне «собачьи свадьбы». Мы в этом не участвуем. Если хотите купить игрока, напишите бумагу. Выскажите позицию, начнем переписку. А болтать неизвестно с чьей подачи, непонятно для чего — мы этим не занимаемся, — цитирует Еремякина «РБ Спорт».