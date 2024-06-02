Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:20

Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что переговоры по Воробьеву напоминают ему «собачьи свадьбы»

Виктория Кравченко
Дмитрий Воробьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на ситуацию форварда Дмитрия Воробьева. В СМИ писали, что его хотят приобрести московские клубы.

— Официальное предложение — это письменно сформулированная позиция того или иного клуба, направленная в наш адрес. Таких документов в «Оренбурге» нет.

— Но разговоры с другими клубами по нему есть?

— Скажу грубо — переговоры напоминают мне «собачьи свадьбы». Мы в этом не участвуем. Если хотите купить игрока, напишите бумагу. Выскажите позицию, начнем переписку. А болтать неизвестно с чьей подачи, непонятно для чего — мы этим не занимаемся, — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Воробьев забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу в 31 матче за «Оренбург» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-eremyakin-peregovory-po-vorob-evu-napominayut-mne-sobach-i-svad-by/
Дмитрий Воробьев (футбол)
ФК Оренбург
1
0
Читайте также
Уайт ответил на вопрос, хотел бы видеть Путина на турнире UFC
Махачев одержал 14-ю победу подряд и установил рекорд UFC в легком весе
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Карвахаль забил, Кобель не выручил, Кроос ушел. Что случилось в финале Лиги чемпионов «Боруссия» - «Реал»
«Реал» обыграл «Боруссию» и в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов
Пострадавших при хлопке газа жителей Грозного доставили в Нижний Новгород для лечения
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
«Ахмат» согласовал контракт с Адиевым на три года
Слишкович считает, что Тюкавин готов играть в сильном европейском чемпионате
Мостовой: «Пари НН» — красавцы, но пока не понятно, кто такой Илич»
Тарханов о возможном уходе Федотова из ЦСКА: «Вспомните, как в «Спартаке» Каррера выиграл РПЛ, а затем его сняли»
Первак: «Еще осенью было понятно, что «Спартак» не будет бороться за чемпионство»
В «Пари НН» назвали сезон непростым: «Мы хотели сохранить прописку в РПЛ и это сделали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Тарханов — о вылете «Урала» в Первую лигу: «Это трагедия»

«Ахмат» согласовал контракт с Адиевым на три года