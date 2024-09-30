Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Президент «Оренбурга» — о результатах команды: «У многих старт сезона не задался, мы разбираем свои проблемы»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил «СЭ» на вопрос о результатах команды в этом сезоне РПЛ.

«Будем ли мы менять главного тренера или нет, это наши проблемы. У многих старт сезона не задался, мы разбираем свои проблемы. Стоит ли сейчас вопрос об отставке Деограсии? Если будет принято решение, то объявим об этом», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» не может победить в РПЛ и Кубке России на протяжении 13 матчей.

Команда занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 10 матчей, набрав 7 очков.

РПЛ
ФК Оренбург

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Китайский «черт побери» Ротенберга, несокрушимый «Ак Барс» и еще два привоза от американца из «Динамо». Что произошло в КХЛ
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
Материалы сюжета РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Валуев о падении интереса к футболу: «Снижение — налицо»
Газизов — о фоле на Пальцеве в матче с московским «Динамо»: «Скоро голову кому-то отрубят и скажут: «Ой, случайно»
Газизов призвал отстранить некачественных арбитров: «Судей тащат и тащат, а они гадят и гадят»
Президент «Оренбурга» — о слухах про переговоры с Адиевым и Федотовым: «Бред сивой кобылы»
В Госдуме РФ не согласны с результатами опроса ВЦИОМа: «Наш футбол развивается семимильными шагами»
Виктор Са считает, что «Краснодар» отлично сыграл в обороне против «Зенита»
Сегодня
Вчера
Неделя