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Сегодня, 00:06

Президент «Оренбурга» назвал самый запоминающийся матч 2023 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, какой матч считает самым запоминающимся для своего клуба в 2023 году.

«В прошлом календарном году матч с московским «Динамо» для меня был самым запоминающимся и любимым. Это был последний матч предыдущего сезона, когда мы победили 3:0. Почему именно этот матч? Это личное восприятие, игра просто мне запомнилась», — приводит слова Еремякина Legalbet.

«Оренбург» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 в 30-м туре РПЛ сезона-2022/2023. Оренбуржцы заняли седьмое место в таблице, набрав 46 очков.

Источник: https://legalbet.ru/news/prezident-orenburga-nazval-samij-zapominayushijsya/
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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