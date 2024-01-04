Президент «Оренбурга» назвал самый запоминающийся матч 2023 года

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, какой матч считает самым запоминающимся для своего клуба в 2023 году.

«В прошлом календарном году матч с московским «Динамо» для меня был самым запоминающимся и любимым. Это был последний матч предыдущего сезона, когда мы победили 3:0. Почему именно этот матч? Это личное восприятие, игра просто мне запомнилась», — приводит слова Еремякина Legalbet.

«Оренбург» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 в 30-м туре РПЛ сезона-2022/2023. Оренбуржцы заняли седьмое место в таблице, набрав 46 очков.