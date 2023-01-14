Президент «Оренбурга»: «Севилья» интересовалась Сычевым? Никаких разговоров не было, ничего официального»

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление агента нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого Виктора Панченко об интересе к игроку со стороны «Севильи».
«Ни одного официально предложения по Сычевому не было, кроме «Крыльев Советов». Никаких неформальных, личных разговоров не было. Ничего официального. Ни от одного клуба, кроме «Крыльев», — сказал Еремякин «СЭ».
25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.
В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 15 матчей за оренбуржскую команду в чемпионате России, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Основные источники исследования