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Сегодня, 17:17

Президент «Оренбурга»: «Продление Обухова? До мая эту тему в клубе поднимать не будем»

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал возможное продление контракта с нападающим клуба Владимиром Обуховым.

Действующее соглашение 32-летнего футболиста с командой рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Продление Обухова? Мы в клубе до мая эти темы поднимать не будем — с кем, что и как. Пусть все играют и доказывают свою необходимость», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Обухов выступает за «Оренбург» с января 2022 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче клуба во всех турнирах, отличившись 4 забитыми мячами.

Источник: «РБ Спорт»
Владимир Обухов
РПЛ
ФК Оренбург
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