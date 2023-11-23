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Сегодня, 13:31

Президент «Оренбурга» подтвердил работу над трансфером Томпсона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о возможном приобретении нападающего чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Были контакты с представителями и клубом Хорди Томпсона. Возможно ли увидеть этого футболиста в «Оренбурге» уже этой зимой? Пока мы работаем над этим», — приводит слова Еремякина Sport24.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец был арестован за избиение своей девушки. В нынешнем сезоне Томпсон провел за «Коло-Коло» 27 матчей, забил шесть матчей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-598460-prezident-orenburga-podtverdil-rabotu-nad-transferom-skandalnogo-chiliyskogo-forvarda
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