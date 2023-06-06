Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:08

Президент «Оренбурга» Еремякин: «Хочу пожелать Писарскому, чтобы он нашел себя»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин пожелал форварду «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому найти себя.

«Хочу пожелать Писарскому, чтобы он нашел себя. У него все для этого есть, но он должен как-то перестроиться, посмотреть на все критично. И дай бог, чтобы у него все получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

Также он предположил, почему у форварда не получается проявить себя в «Крыльях».

«Тут много факторов. Я много с ним общался. Мне он понятен. Я ему и говорил, что не надо было уходить зимой, надо было доиграть сезон. И условия для этого у него были нормальные», — добавил президент «Оренбурга».

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано на 3,5 года. За новую команду 27-летний форвард провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи, при этом он не отметился ни одним забитым мячом в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-hochu-pozhelat-pisarskomu-chtoby-on-nashel-sebya/
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Видел слезы Тихонова один раз. Когда погиб его сын». Драмы и трагедии великого тренера
Лучший сезон Головина закончился провалом «Монако». За него ответил уволенный тренер Клеман
МИД РФ заявил о работе над запуском арбитража против США из-за невыдачи виз
Штурмовики Су-25 отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении
Два жителя Нижегородской области погибли из-за отравления алкоголем
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Ростова» Полоз описал сезон команды одним словом: «Разочарование»

Павленко: «Не было вау-эффекта, когда узнали об участии в стыках, «Родина» готова к этим играм»