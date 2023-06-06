Президент «Оренбурга» Еремякин: «Хочу пожелать Писарскому, чтобы он нашел себя»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин пожелал форварду «Крыльев Советов» Владимиру Писарскому найти себя.

«Хочу пожелать Писарскому, чтобы он нашел себя. У него все для этого есть, но он должен как-то перестроиться, посмотреть на все критично. И дай бог, чтобы у него все получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

Также он предположил, почему у форварда не получается проявить себя в «Крыльях».

«Тут много факторов. Я много с ним общался. Мне он понятен. Я ему и говорил, что не надо было уходить зимой, надо было доиграть сезон. И условия для этого у него были нормальные», — добавил президент «Оренбурга».

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано на 3,5 года. За новую команду 27-летний форвард провел 16 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи, при этом он не отметился ни одним забитым мячом в РПЛ.