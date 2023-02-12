Президент «Оренбурга» предположил, что после 25 февраля обсудит продление контракта с Личкой

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, когда клуб обсудит продление контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Не смог полететь на сборы и уже не полечу. Я изначально говорил: посмотрим, как будут развиваться события. Если я не полетел, значит, не смогу обсудить продление контракта. Такие темы по телефону не обговариваются. Команда 25 февраля будет в Оренбурге. Возможно, тогда и поговорим. Это же наше дело — продлевать или нет», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Его контракт с командой действует до конца июня 2023 года.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками после 17 туров сезона-2022/23.