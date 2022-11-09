Президент «Оренбурга» о продлении контракта с Сычевым: «Это шаг вперед для него и для нас»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал «СЭ» продление контракта с нападающим Владимиром Сычевым.

«Переговоры проходили в конструктивном и деловом режиме! Решили это проблему с Володей достаточно быстро. Многое писали про интерес других клубов, но я много раз говорил, что никаких официальных предложений в клуб не поступало. Мы считаем, что Володя продолжит свое движение вперед вместе с командой! Это продление — шаг вперед для него и для нас!», — сказал Еремякин «СЭ».

Новое соглашение с 26-летним россиянином действует до 31 декабря 2024 года. Предыдущий контракт был рассчитан до конца сезона-2022/23.

Сычевой выступает за «Оренбург» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 13 голов и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за команду во всех турнирах.