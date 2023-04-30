Президент «Оренбурга» о победе над «Пари НН»: «Соперник встал всей командой на своей половине поля. Очень мало футбола»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал для «СЭ» победу над «Пари НН» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

Единственный гол на 79-й минуте забил Степан Оганесян.

«Очень сложная и тяжелая игра, много силовой борьбы. Соперник встал всей командой на своей половине поля и рассчитывал на контратаки и стандарты. В таких матчах всегда тяжело, очень мало футбола и очень много борьбы. Рад, что удалось победить и взять три очка», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками в 25 матчах. В следующем, 26-м туре чемпионата России команда встретится с ЦСКА на выезде, игра состоится 7 мая.