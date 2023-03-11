Президент «Оренбурга» рассказал о ходе переговоров по выкупу форварда Мансильи

Сегодня, 11:10
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал ситуацию с выкупом нападающего Брайана Мансильи.
«Мы работаем над этим. Я уже говорил, что это непростая катавасия, но мы хотели бы выкупить Мансилью, и идем к этому», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.
«Оренбург» арендовал Мансилью у «Расинга» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.