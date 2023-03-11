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Сегодня, 11:10

Президент «Оренбурга» рассказал о ходе переговоров по выкупу форварда Мансильи

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал ситуацию с выкупом нападающего Брайана Мансильи.

«Мы работаем над этим. Я уже говорил, что это непростая катавасия, но мы хотели бы выкупить Мансилью, и идем к этому», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

«Оренбург» арендовал Мансилью у «Расинга» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 17 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-vy-kup-mansil-i-neprostaya-katavasiya-no-idem-k-e-tomu/
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