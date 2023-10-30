Президент «Оренбурга» о приглашении иностранных судей в РПЛ: «Зачем? Надо содержать свой судейский корпус»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном приглашении иностранных судей для работы на матчах чемпионата России.

«С моей точки зрения, надо готовить и соответствующим образом содержать свой судейский корпус. У нас же квалифицированные арбитры, если они захотят судить матч без сучка и задоринки, то они это сделают. Надо предъявить им реальные требования. Если судьи получают маленькую зарплату, надо поднять зарплату. Но судья должен знать о том, что за грубую ошибку он может потерять любое право когда-либо выходить на поле», — цитирует Ревякина Metaratings.ru

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что арбитры из Саудовской Аравии, Беларуси и Катара могут начать работать на матчах чемпионата России в ближайшее время.