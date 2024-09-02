Президент «Оренбурга» сообщил, что Андреев оспорит решение комитета РФС по этике

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии «СЭ» сообщил, что спортивный директор клуба Дмитрий Андреев собирается оспорить решение комитета РФС по этике.

Ранее стало известно, что Андреев будет уволен из клуба, но имеет возможность вернуться после окончания срока дисквалификации.

«Насколько я знаю, Дмитрий Степанович будет подавать апелляцию. Это его дело. Он совершил действия, за которые получил соответствующую оценку комитетом РФС по этике. Насколько я знаю, он попытается обжаловать это решение, чтобы смягчить наказание, которое ему вынесено», — сказал Еремякин «СЭ».

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).