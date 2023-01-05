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Сегодня, 12:02

Президент «Оренбурга» Еремякин не расстроен из-за решения не возвращать продажу пива на стадионах России

Руслан Минаев
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что в 2023 году на стадионах в России не будет продаваться пиво.

«Для нашего стадиона это абсолютно безразличная ситуация. Лишние хлопоты. Наверное, для этого надо какие-то дополнительные условия создать, торговые точки, помещения. Если будет — ладно, не будет, так не будет», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

В мае 2022 года сообщалось, что в Москве будет снят запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-dlya-nas-prodazha-piva-na-stadione-lishnie-hlopoty/
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