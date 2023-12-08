Президент «Оренбурга» - об уходе Веры: «Локомотив» пока думает. Я за них думать не хочу»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» оценил вероятность ухода полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» в это трансферное окно.

«Пока не знаем, на какой стадии вопрос. То ли он едет, то ли летит. „Локомотив“ пока думает. Я за них думать не хочу. Придет кто-то с реальным предложением — отдадим, отпустим, продадим», — сказал Еремякин «СЭ».

26-летний Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 10 результативных передач в 47 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

После 17 туров «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ (28 очков), «Оренбург» — 14-й (14 баллов).