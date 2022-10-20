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Сегодня, 17:04

Президент «Оренбурга» не считает преимуществом отсутствие Федотова в предстоящем матче РПЛ

Руслан Минаев

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал дисквалификацию главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за перепалку с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Еремякин не считает преимуществом отсутствие Федотова в предстоящем матче 14-го тура РПЛ в Оренбурге.

— Жаль, конечно, что его отстранили, — цитирует Еремякина «РБ Спорт». — Мы на него хотели бы посмотреть. Но, наверное, он будет сидеть на трибуне.

— Но руководить командой не сможет.

— Мне кажется, для ЦСКА это не такая большая проблема. Трудно судить, что будет в его отсутствии, но у него есть помощники.

— Значит, у «Оренбурга» в этом плане нет преимущества?

— Абсолютно. Это отстранение не создает нам преимущество. Команда у ЦСКА опытная, тренер ее готовил.

Сегодня, 20 октября, КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится 23 октября. Начало — в 14.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-otstranenie-fedotova-ne-dast-nam-preimushhestvo-v-matche-s-tsska/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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