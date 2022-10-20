Президент «Оренбурга» не считает преимуществом отсутствие Федотова в предстоящем матче РПЛ

Сегодня, 17:04
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал дисквалификацию главного тренера ЦСКА Владимира Федотова за перепалку с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.
Еремякин не считает преимуществом отсутствие Федотова в предстоящем матче 14-го тура РПЛ в Оренбурге.
— Жаль, конечно, что его отстранили, — цитирует Еремякина «РБ Спорт». — Мы на него хотели бы посмотреть. Но, наверное, он будет сидеть на трибуне.
— Но руководить командой не сможет.
— Мне кажется, для ЦСКА это не такая большая проблема. Трудно судить, что будет в его отсутствии, но у него есть помощники.
— Значит, у «Оренбурга» в этом плане нет преимущества?
— Абсолютно. Это отстранение не создает нам преимущество. Команда у ЦСКА опытная, тренер ее готовил.
Сегодня, 20 октября, КДК дисквалифицировал Абаскаля на один матч, а Федотова — на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23). Также оба тренера были оштрафованы на 50 тысяч рублей.
Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится 23 октября. Начало — в 14.00 мск.