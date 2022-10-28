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Сегодня, 19:10

Президент «Оренбурга»: «Нас много критиковали за открытый футбол, но мы настояли на своей философии!»

Президент «Оренбурга» прокомментировал победу над «Факелом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в 15-м туре РПЛ.

«Несмотря на разгромный счет, игра была тяжелой. Обе команды играли в открытый футбол, вышли на высоких скоростях, но удача сопутствовала нам. Самое главное, что обе команды не прятались. Это ценно, болельщикам нравится такая игра. Мы провозгласили такую игру, открытый футбол. Нас много критиковали, было много критики, но мы настояли на своей философии», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» находится на 13-й строчке (12 очков).

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
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