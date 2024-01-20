Президент «Оренбурга»: «Мы не получали предложений ни по Вере, ни по другим футболистам»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, может ли полузащитник команды Лукас Вера покинуть команду этой зимой.

«Ничего официального нет, поэтому и говорить не о чем. Пока он тренируется, все нормально. Предложения по кому-то из латиноамериканцев? Официальных предложений не было ни по одному из футболистов — ни по южноамериканцам, ни по россиянам», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что к Вере есть интерес от нескольких команд, в том числе от бразильского «Коринтианса».