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Сегодня, 22:25

Президент «Оренбурга»: «Мы не получали предложений ни по Вере, ни по другим футболистам»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, может ли полузащитник команды Лукас Вера покинуть команду этой зимой.

«Ничего официального нет, поэтому и говорить не о чем. Пока он тренируется, все нормально. Предложения по кому-то из латиноамериканцев? Официальных предложений не было ни по одному из футболистов — ни по южноамериканцам, ни по россиянам», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что к Вере есть интерес от нескольких команд, в том числе от бразильского «Коринтианса».

Источник: РБ Спорт
Лукас Вера
ФК Оренбург
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