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29 ноября, 23:15

Президент «Оренбурга» — о переходе Веры в «Локомотив»: «Проговорили условия»

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о переговорах с «Локомотивом» по поводу трансфера полузащитника Лукаса Веры.

«Мы уже полгода об этом говорим. Купят — значит, купят. Не купят — будет играть у нас. Я не могу говорить за «Локомотив», чего они хотят. Если будут предложены приемлемые условия, почему нет? У нас был контакт с «Локомотивом». Мы условия проговорили. Это приемлемые для нас условия. Но приемлемы ли они для «Локомотива», надо спрашивать московский клуб», — сказал Еремякин «РБ Спорт».

28 ноября журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что 26-летний игрок достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив» и, после прохождения медицинского обследования, подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
Лукас Вера
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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