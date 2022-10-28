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Сегодня, 21:30

Президент «Оренбурга»: «Личка может уйти на повышение? Если ему предложат что-то солидное, я буду радоваться»

Президент «Оренбурга» высказался о будущем главного тренера команды Лички
Артем Бухаев
Корреспондент
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» высказался о будущем главного тренера Марцела Лички в команде.

«Я не боюсь. Свое я уже отбоялся. У нас хороший микроклимат, мы все нормально решаем. Если такое произойдет, и Марцелу предложат что-то солидное — я буду за него радоваться. Потому что буду радоваться, как и любому другому успеху человека», — сказал Еремякин «СЭ».

После победы над «Факелом» в 15-м туре РПЛ (4:1) «Оренбург» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Оренбург
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