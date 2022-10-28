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Сегодня, 19:14

Президент «Оренбурга» — о втором голе «Факелу»: «Это мяч Сычевого. Он бы и без добивания залетел в ворота»

Президент «Оренбурга» высказался об эпизоде со вторым голом в ворота «Факела»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об эпизоде со вторым голом в ворота «Факела» (4:1) в 15-м туре РПЛ.

«Наверное, Сычевой расстроился. Но ничего страшного. Думаю, в команде все нормально. Я считаю, что мяч бы и без добивания залетел. Сычевой пробил, и мяч шел в ворота, но Марин добил. Но для меня это гол Сычевого», — сказал Еремякин «СЭ».

Владимир Сычевой принял мяч спиной к воротам и ударом пяткой хотел отправить его в ворота. Мяч уже готов был закатиться за линию ворот, но Джимми Марин добил его, оформив дубль.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Владимир Сычевой
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