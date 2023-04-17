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Президент «Оренбурга»: «Пытаемся решить вопрос с выкупом Мансильи. Есть вещи, которые требуют уточнения и согласования»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ситуацию с выкупом аргентинского форварда Брайана Мансильи.

«Вопрос с выкупом Мансильи мы пытаемся решить. Есть какие-то вещи, которые требуют уточнения, согласования, достижения договоренностей. Мы этим занимаемся. Как что-то будет решено, мы объявим. Работаем над этим», — сказал Еремякин «СЭ».

Права на футболиста принадлежат «Расингу». Его арендное соглашение с «Оренбургом» рассчитано до конца текущего сезона.

В этом сезоне 26-летний аргентинец провел за клуб 20 матчей, забил 3 гола и отдал 6 передач.

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