Президент «Оренбурга»: «Деньги за Сычевого к нам пока не пришли»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что «Крылья Советов» все еще не рассчитались за трансфер нападающего Владимира Сычевого.

«Деньги за Сычевого пока не пришли. Перед праздниками было не до денег, нужно было исполнить должным образом бюджет по прошедшему году. Занимались этим, а поступления на том этапе нас не так сильно волновали. Потом есть письмо от «Крыльев Советов». Сроки, правда, немного сдвинулись, но они, если не ошибаюсь, до 25 января должны перечислить эти денежные средства», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Ранее президент «Оренбурга» заявлял, что клуб заработает на переходе игрока 100 миллионов рублей.

25 декабря «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с 26-летним нападающим на 3,5 года.

В текущем сезоне Сычевой провел 19 матчей за «Оренбург» во всех сезонах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.