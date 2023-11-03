Президент «Оренбурга» заявил, что игроками клуба интересуются другие команды

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался об интересе к оренбуржцам со стороны других команд.

«К нашим футболистам есть интерес. В клуб поступают официальные предложения, но они в стадии проработки. По Мансилье и Вере сформированных, созревших предложений нет, если поступят тогда можно конкретно говорить об этом», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

26-летние аргентинские легионеры «Оренбурга» Брайан Мансилья и Лукас Вера провели по 13 игр в сезоне-2023/24 во всех турнирах. Мансилья забил 2 гола, сделал 3 ассиста, на счету Веры 1 гол и 1 голевая передача.

«Оренбург» после 13 туров с 12 очками занимает 14-е место в чемпионате России-2023/24.