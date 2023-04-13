Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:37

Президент «Оренбурга» заявил, что Карпин не должен говорить о формате поля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который посоветовал ему постелить натуральный газон на клубном стадионе, чтобы ни футболистам оренбургской команды, ни игрокам других клубов не приходилось переходить с покрытия на покрытие.

«У меня нет претензий к Карпину. Но есть международные и российские регламенты по части формата поля, которым «Оренбург» соответствует. Мне кажется, что Карпин должен разговаривать о команде, результатах и стратегии на игру, а не о формате поля. Я просто ответил ему на эти слова, и все, без претензий», — приводит слова Еремякина Sport24.

В понедельник «Ростов» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» на его поле со счетом 2:2 в матче 22-го тура РПЛ. Ростовчане набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков. Оренбуржцы с 33 очками идут на 8-й строчке.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-13-prezident-orenburga-karpin-dolzhen-razgovarivat-o-komande-rezultatakh-strategii-na-igru-a-ne-o-formate-polya
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Ростов
4
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каманцев ответил на приглашение Карпина: «С удовольствием приму участие в семинаре»