Президент «Оренбурга» заявил, что Карпин не должен говорить о формате поля

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который посоветовал ему постелить натуральный газон на клубном стадионе, чтобы ни футболистам оренбургской команды, ни игрокам других клубов не приходилось переходить с покрытия на покрытие.

«У меня нет претензий к Карпину. Но есть международные и российские регламенты по части формата поля, которым «Оренбург» соответствует. Мне кажется, что Карпин должен разговаривать о команде, результатах и стратегии на игру, а не о формате поля. Я просто ответил ему на эти слова, и все, без претензий», — приводит слова Еремякина Sport24.

В понедельник «Ростов» в гостях сыграл вничью с «Оренбургом» на его поле со счетом 2:2 в матче 22-го тура РПЛ. Ростовчане набрали 45 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на 9 очков. Оренбуржцы с 33 очками идут на 8-й строчке.