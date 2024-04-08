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Сегодня, 12:33

Президент «Оренбурга»: «Средства от продажи билетов на игру с «Рубином» будут переданы пострадавшим от наводнения»

Зарина Халимхонова
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб поможет пострадавшим от наводнения в Орске.

По последним данным, уровень водоемов в Оренбургской области за сутки прибавился от 8 до 30 см. Мэрия Оренбурга сообщила об эвакуации из зоны подтопления почти 790 человек.

В Оренбургской области в связи с паводком введен режим ЧС.

«Ничего не угрожает проведению сегодняшнего матча с «Рубином». Действительно, средства от продажи билетов на игру с «Рубином» будут переданы пострадавшим от наводнения. Футболисты тоже откликнулись», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» занимает 14-е место в таблице чемпионата России-2023/24 с 20 очками в 21 матче. «Рубин» идет на восьмой строчке с 32 очками.

Матч «Оренбург» — «Рубин» состоится в понедельник, 8 апреля на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
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