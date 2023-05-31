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Сегодня, 14:28

Президент «Оренбурга» заявил, что Стаматов покинет клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что Матео Стаматов покидает клуб.

«Уходит ли Стаматов? К этому, наверное, надо просто относиться — у Матео сегодня последний день работы. Все контрактные условия он выполнил хорошо, достойно. Но в силу разных обстоятельств мы не сели за стол для дальнейших переговоров по продлению контракта. Стаматов уходит из «Оренбурга», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Стаматов провел 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Он выступает за «Оренбург» с лета 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость болгарина в 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-stamatov-uhodit-segodnya-u-nego-poslednij-rabochij-den/
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