Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:35

Президент «Оренбурга» заявил о поддержке идеи перехода РФС в Азию

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что думает возможном переходе РФС из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Мы поддержали данную идею. Мы находимся в сложной ситуации. У нас был разговор с руководством лиги. Я сказал, что это сложный вопрос, он должен решаться не в этой плоскости. Но наша позиция такова: варение в собственном соку ни к чему хорошему не приведет. Поэтому будет Азия — хорошо. Так что можно руководствоваться нашей позицией, что мы не против перехода», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение по вопросу о переходе в Азию будет принято 27 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

РФС
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
Медведев спрогнозировал отказ от евро и резкое подорожание газа и нефти в 2023 году
Вооруженные силы Сербии приведены в боевую готовность
Махнулись крылом: иностранные перевозчики стали использовать самолеты РФ
Украинские националисты расстреляли семью из восьми человек в Макеевке ДНР
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Шишкин о переходе РФС в Азию: «Если примут это решение, думаю, обратного пути не будет»
Российский футбол: уходим из Европы в Азию? Онлайн-трансляция судьбоносного дня
Турецкий журналист: «Если Россия перейдет в Азию, интерес к футболу потеряется»
Осинькин о переходе РФС в Азию: «Не наша свадьба»
Ковтун: «Хотелось бы услышать конкретных объяснений от руководителей РФС, почему сейчас надо переходить в АФК»
Игнатьев о переходе РФС в Азию: «Не знаю, кого можно этим напугать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Трабзонспоре» прокомментировали информацию об интересе «Зенита» к Языджи