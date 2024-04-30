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Дюков: «Игроки РПЛ должны подавать пример, быть образцом для молодых футболистов»

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Президент РФС Александр Дюков оценил работу дисциплинарного комитета. Функционер заявил, что ждет от футболистов ответственного поведения на поле.

«Если мы говорим об игроках РПЛ, они в том числе должны подавать пример, быть образцом и для молодых футболистов. Покупать себе индульгенцию, покупать право материться и вести себя неприлично под камеры — мне кажется, это неправильный путь. Чтобы помогать детскому футболу, мы найдем иные возможности. А от футболистов ждем ответственного поведения на поле», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

После матча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист казанцев Руслан Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ. Комитет по этике РФС намерен рассмотреть данное высказываение Безрукова.

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран был дисквалифицирован на два матча условно за то, что в матче 23-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:4) выразил недовольство судейством бригады Евгения Буланова в подтрибунном помещении.

Источник: РБ Спорт
Александр Дюков
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