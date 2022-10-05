Президент РФС Александр Дюков оценил уровень конкуренции в РПЛ

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

— «Зенит» все еще находится без конкурентов в чемпионате России? - спросили Дюкова после заседания исполкома РФС.

— Честно, я не стал бы преждевременно короновать «Зенит». Прошло только 11 туров. Абсолютно ничего не определено и не решено. «Зенит» выглядит уверенно. Была проделана серьезная работа в течение прошедших лет. Теперь клуб пожинает плоды. Безусловно, это удачные приобретения. В чемпионате мы играем в футбол, много интересных матчей. Кто-то считает, что уровень снизился, кто-то считает, что нет. Для понимания этого нужны международные матчи. Уехали сильные легионеры, но приехали другие сильные иностранцы. Если смотреть на статистику футбола, мы можем сказать об увеличении интенсивности игры. Речь идет о спринтах, рывках, ускорениях. Мы видим рост. Радует, что лига стала моложе. Не нравится тот факт, что есть большая разница между первой и второй восьмеркой. На то есть объективные причины. Но эта разница говорит о том, что мы приняли правильное решение о сохранении 16 команд в РПЛ, а не увеличивать до 18. Радует, что доходы, которые получает лига, в этом сезоне будут рекордными — более 10 миллиардов. Если к этому добавить еще и фонд от участия в Кубке России, можно говорить о серьезных деньгах.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 очками, а замыкает тройку «Ростов», у которого 22 очка.