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Сегодня, 16:35

Президент РФС Александр Дюков оценил уровень конкуренции в РПЛ

Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

— «Зенит» все еще находится без конкурентов в чемпионате России? - спросили Дюкова после заседания исполкома РФС.
— Честно, я не стал бы преждевременно короновать «Зенит». Прошло только 11 туров. Абсолютно ничего не определено и не решено. «Зенит» выглядит уверенно. Была проделана серьезная работа в течение прошедших лет. Теперь клуб пожинает плоды. Безусловно, это удачные приобретения. В чемпионате мы играем в футбол, много интересных матчей. Кто-то считает, что уровень снизился, кто-то считает, что нет. Для понимания этого нужны международные матчи. Уехали сильные легионеры, но приехали другие сильные иностранцы. Если смотреть на статистику футбола, мы можем сказать об увеличении интенсивности игры. Речь идет о спринтах, рывках, ускорениях. Мы видим рост. Радует, что лига стала моложе. Не нравится тот факт, что есть большая разница между первой и второй восьмеркой. На то есть объективные причины. Но эта разница говорит о том, что мы приняли правильное решение о сохранении 16 команд в РПЛ, а не увеличивать до 18. Радует, что доходы, которые получает лига, в этом сезоне будут рекордными — более 10 миллиардов. Если к этому добавить еще и фонд от участия в Кубке России, можно говорить о серьезных деньгах.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 11 матчах. На втором месте располагается ЦСКА с 23 очками, а замыкает тройку «Ростов», у которого 22 очка.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
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