Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 22:17

Дюков ответил на вопрос, когда отменят Fan ID

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о том, когда отменят паспорт болельщика (Fan ID).

— Когда отменят паспорт болельщика?

— На этот стадион хотят 15 тысяч болельщика, а не 45, потому что стадион не соответствует требованиям приказа. Задайте вопрос клубу. Я не могу ответить вам на вопрос, почему сейчас так.

Моя позиция по Fan ID? Будет исполком и мы с вами пообщаемся.

На матче 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:2) , который проходил на «Открытие Банк Арене», присутствовало 15 тысяч зрителей. Вместимость стадиона — 14 360 мест.

С июля 2022 года года карта болельщика нужна для прохода на матчи чемпионата России на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на всех стадионах РПЛ.

Fan ID (паспорт болельщика)
Александр Дюков
89
14
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Александр Дюков высказался о ситуации со сменой тренеров в «Химках»

Семин отказался комментировать результат матча «Локомотива» против «Ахмата»