Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:26

Дюков: «России важно принять участие в отборе к ЧМ-2026»

Ана Горшкова
Корреспондент
Президент РФС Александр Дюков.
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент РФС Александр Дюков поделился информацией о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Вероятность перехода в Азию сейчас минимальна? Минимально или максимально — это все субъективно. Давайте определимся с терминами. Дедлайна по принятию решения о переходе — 1 апреля? Это — некая ориентировочная дата, к которой мы хотели пройти определенный этап. Будет ли это 1 апреля или 5 апреля, не столь принципиально. Главное — выполнить задачу и принять участие в отборе к ЧМ-2026. Эту задачу мы перед собой ставим. Думаю, после исполкома и конгресса УЕФА, который состоится в Лиссабоне 5 апреля, будет больше информации», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

В декабре 2022 РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РФС
Александр Дюков
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Тренер сборной Казахстана Адиев: «России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию»
Юран: «Нужно идти в Азию, не унижаться, не просить»
Дюков прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
В Турции назвали нечестным решение УЕФА по отстранению российских клубов
В Федерации футбола Ирака уверены, что переход России в АФК станет шагом вперед для Азии
Главный тренер сборной Ирака: «Вступление РФС в АФК поднимет общий уровень игры в этой географической зоне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бальде рассказал, что у игрока хорошие отношения с Гильермо Абаскалем

Дюков: «Вопросы об изменениях в законе о Fan ID правильнее задавать Правительству»