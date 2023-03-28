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Дюков: «Вопросы об изменениях в законе о Fan ID правильнее задавать Правительству»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал работу системы паспорта болельщика Fan ID на матчах РПЛ.

«Возможно ли, чтобы этот закон распространялся только на международные матчи? Я не знаком с этим предложением. Что касается закона, то он принят, Правительство приняло решение, что он распространяется на матчи РПЛ. Решения о том, чтобы система распространялась только на международные матчи, нет. Что-то изменить может правительство. Поэтому правильно вопросы об изменениях в законе о Fan ID задать Правительству, а не мне», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Закон о введении Fan ID был подписан президентом РФ 30 декабря 2021 года. С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика распространяется на все 16 стадионов клубов РПЛ.

27 марта президент России Владимир Путин поручил Правительству до 1 мая принять меры по упрощению использования систем идентификации футбольных болельщиков для инвалидов, пенсионеров и детей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Александр Дюков
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