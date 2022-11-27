Дюков: «Полагаю, что CAS будет затягивать принятие решения по апелляции клубов»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как продвигается дело по апелляции российских клубов на решение ФИФА отстранить команды от международных соревнований.
— Что сейчас с клубами? Было заседание CAS.
— Рассмотрение было. CAS заслушал стороны, это было долгое заседание. Юристы, которые представляли клубы, представили свою позицию аргументировано, были убедительными, но решение не принято. Когда оно будет принято, непонятно. Я полагаю, что CAS будет затягивать принятие решения.
Российские клубы и сборные не допущены до участия в турнирах под эгидой УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА). В июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решения УЕФА и ФИФА об отстранении российских сборных от международных соревнований.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования