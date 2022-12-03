Президент РФС Александр Дюков в комментарии для «СЭ» рассказал о причинах отказа в получении Fan ID.

«Мы мониторим ситуацию относительно отказов в получении карточки болельщиков. Количество отказов на 300 тысяч человек — несколько десятков. В основном это из-за того, что есть решения суда, которое запрещает посещение матчей», — сказал Дюков.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.