Дюков о приговоре Ларину: «Жалко по-человечески, но правонарушения были признаны»

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал приговор суда о 3 годах лишения свободы в колонии общего режима бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.
«Мне, безусловно, жалко по-человечески. Но было признано, что правонарушения имели место. Это не голословное обвинение, оно было доказано. Так работать нельзя. Мы знаем, как много «Чертаново» сделало для подготовки футболистов. Но это не означает, что можно нарушать нормы законов. О сроке мне сложно судить, я не эксперт в области уголовного права. Если говорить о человеческой реакции — решение является жестким, это мое мнение. Ларина жалко, но такая практика была распространена. Сотрудники, которые использовали эту практику, пересмотрят свой подход в работе, сделают выводы. Безусловно, нужно менять подход к финансированию детско-юношеских школ», — сказал Дюков.
28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования