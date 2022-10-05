Дюков о приговоре Ларину: «Жалко по-человечески, но правонарушения были признаны»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал приговор суда о 3 годах лишения свободы в колонии общего режима бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину.

«Мне, безусловно, жалко по-человечески. Но было признано, что правонарушения имели место. Это не голословное обвинение, оно было доказано. Так работать нельзя. Мы знаем, как много «Чертаново» сделало для подготовки футболистов. Но это не означает, что можно нарушать нормы законов. О сроке мне сложно судить, я не эксперт в области уголовного права. Если говорить о человеческой реакции — решение является жестким, это мое мнение. Ларина жалко, но такая практика была распространена. Сотрудники, которые использовали эту практику, пересмотрят свой подход в работе, сделают выводы. Безусловно, нужно менять подход к финансированию детско-юношеских школ», — сказал Дюков.

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.