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Сегодня, 15:24

Президент РФС Дюков не исключил объединение чемпионатов России и Белоруссии

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Президент РФС Александр Дюков не исключил, что в будущем произойдет объединение чемпионатов России и Белоруссии.

«Создание каких-то лиг? Вполне возможно, что через какое-то время футбол придет и к таким форматам. Но в настоящий момент в футболе, в отличие от других видов спорта, международные регуляторы — ФИФА и континентальные — всячески борются с этим и видят в этом угрозу для турниров, которые проводят они сами», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Ранее о возможном включении белорусских команд в состав РПЛ заявил министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук. Его словам опровергли в Белорусской федерации футбола (АБФФ) со ссылкой на регламент УЕФА.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РФС
Александр Дюков

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