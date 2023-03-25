Президент РФС Дюков провел встречу с членами совета директоров «Спартака». Одной из тем стала работа судей

По информации «СЭ», президент РФС Александр Дюков провел встречу с членами совета директоров «Спартака».

Одной из тем встречи стала работа судей на матчах РПЛ.

17 марта сообщалось, что в Москве проходила встреча представителей «Спартака» и руководителей судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер Гильермо Абаскаль, его помощники и генеральный директор клуба Евгений Мележиков, а со стороны арбитров — глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и судья Виталий Мешков. На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».